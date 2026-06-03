Британія викликала російського посла через удар дрона по будинку в Румунії

Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало посла РФ через інцидент із російським безпілотником, який під час масованої атаки на Україну влучив у житловий будинок на території Румунії, яка є членом НАТО.

Про це йдеться в заяві відомства, передає Укрінформ.

У британському МЗС рішуче засудили цей інцидент та назвали його «серйозною ескалацією».

«Останній жорстокий обстріл Росією цивільного населення в Україні стався після порушення нею повітряного простору НАТО минулого тижня, коли дрон влучив у житловий будинок в Румунії. Поранення мирних мешканців на території НАТО є неприйнятним. Це нагадування про загрозу, під якою українські мирні жителі змушені жити щодня», — підкреслюється в заяві.

У британському МЗС додали, що викликали російського посла і рішуче засудили «серйозну ескалацію».

Дипломати додали, що Росія продовжує демонструвати відверту зневагу до людських життів, запускаючи сотні дронів і ракет по Україні та загрожуючи своїм найближчим сусідам. Окремо в заяві згадали нещодавні заклики Москви до іноземних дипломатів залишити Київ, назвавши їх «безвідповідальними та безпідставними».

Офіційний Лондон наголосив, що непохитно стоїть на боці України, Румунії та решти союзників, і готовий «захищати кожен сантиметр території НАТО».

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 29 травня у місті Галац на сході Румунії поблизу кордону з Україною безпілотник врізався у багатоповерховий житловий будинок. Унаслідок інциденту постраждали 14-річний хлопець і жінка. У відповідь на інцидент у повітря над районом Галаца піднімали кілька винищувачів НАТО.

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