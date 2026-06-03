Литва зацікавлена у розміщенні американської ядерної зброї

Литва веде переговори зі США щодо потенційного розміщення американської ядерної зброї на своїй території.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр оборони країни Робертас Каунас, повідомляє Bloomberg.

За його словами, наразі тривають переговори з Вашингтоном щодо посилення стримування Росії, розглядається можливість розміщення американської ядерної зброї на території Литви.

«Обговорення тривають», – сказав міністр журналістам.

Він додав, що на національному рівні йдуть консультації на випадок, якщо США розглянуть такий крок, бо конституція Литви наразі забороняє розміщення зброї масового знищення на своїй території.

«Я не хочу вдаватися в подробиці на даний момент, оскільки вони засекречені, але обговорення тривають, і Литва точно не стоїть осторонь», - зауважив Каунас.

Зазначається, що Литва планує витратити 5,4% ВВП на оборону цього року, що є найбільшою часткою серед усіх членів НАТО. Балтійська країна прагне посилити свій потенціал стримування від Росії, оскільки напруженість на східному фланзі альянсу продовжує зростати.

Як повідомляв Укрінформ, США обговорюють можливість розміщення ядерної зброї в додаткових європейських країнах-членах НАТО, щоб запевнити союзників у тому, що скорочення звичайної військової підтримки не послабить гарантії безпеки.

Фото: Robertas Kaunas / Facebook