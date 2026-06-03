У Франції сподіваються на відкриття першого кластера для України до червневої Євроради

У Франції сподіваються на відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України та Молдови до ЄС до червневої Європейської ради. Але процес має базуватися винятково на власних заслугах кожної країни-кандидата, а не на політичних критеріях.

Про це джерела у французькому президентстві розповіли власному кореспонденту Укрінформу.

«Нинішній угорський уряд подав сигнали, які дозволяють розглядати до червневої Європейської ради відкриття блоку фундаментальних питань. Після майже року блокування з боку колишнього прем’єр-міністра Угорщини з’явилася перспектива, що Україна та Молдова зможуть повернутися до нормального процесу переговорів про вступ до ЄС», - пояснили співрозмовники.

Водночас у канцелярії Макрона наголошують, що Франція підтримує підхід, за яким переговорний процес має ґрунтуватися на принципі власних заслуг кожної країни-кандидата: «Те, чого ми хочемо і що робить Комісія, - це відкриття переговорних розділів і переговорних блоків на основі власних заслуг, а не політичних критеріїв».

За словами представника Єлисейського палацу, Париж довіряє попередній оцінці Єврокомісії, яка вважає, що Україна та Молдова виконали необхідну роботу.

«Ми дуже сподіваємося отримати ці сигнали щодо відкриття міжурядових конференцій про вступ для України і Молдови - на основі реформ, які вони обидві здійснили для так званого блоку фундаментальних питань: верховенство права, фінансовий контроль, поділ влади. Щоб нарешті можна було зафіксувати, що процес просувається відповідно до власних заслуг», - наголосили в Єлисейському палаці, додавши, що такий підхід має зберегти довіру до методології розширення ЄС як з боку країн-членів, так і для самих європейців.

Як повідомляв Укрінформ, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що розширення ЄС є процесом, заснованим на заслугах, і, враховуючи те, що Україна та Молдова виконали умови для відкриття першого кластера переговорів про вступ, немає причин відкладати його.

Фото: ОП