У Римі через торнадо порушений рух транспорту

У середу, 3 червня, торнадо повалив дерева у столиці Італії й порушив рух транспорту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агентство ANSA.

У Римі вітром здуло ринковий прилавок, який врізався у припаркований автомобіль.

Також після зливи у районах Номентано, Саларіо та Паріолі у Римі сталися масштабні повені. У цих районах рух транспорту зупинився, оскільки вода майже повністю затопила автомобілі.

Багато інших частин Італії також постраждали від злив та повеней у середу, особливо Фріулі, Тоскана та Лаціо.

Як пише Agenzia Nova, на відео, опублікованих місцевими жителями у соцмережах, видно, як торнадо в римському районі Конка-д’Оро зриває дерев’яні дахи, значно пошкоджує навіси та затоплює магазини. Ринок на одній з вулиць був тимчасово закритий через погодні умови та ризики для безпеки.

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Пожежники з 08:00 за місцевим часом у середу здійснили десятки виїздів, переважно у районах Праті, Монте-Сакро, Таленті та Конка-д’Оро. Більшість викликів стосувалася усунення небезпеки від дерев, що впали на проїжджу частину.

Як повідомляв Укрінформ, в Японії тайфун Чанмі рухається на північ до острова Кюсю після того, як пройшов Окінаву, де постраждали 9 осіб, а 48 000 домогосподарств залишились без світла.

Ілюстративне фото: Greg Johnson on Unsplash