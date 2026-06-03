У Румунії заявляють, що союзники допоможуть країні посилити ППО після інциденту з дроном

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою заявила в середу, що кілька союзників готуються посилити протиповітряну оборону вздовж східного флангу НАТО після того, як російський дрон впав на житловий будинок на території країни.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Цою зазначила, що цей інцидент прискорить зусилля, які вже здійснюються разом із НАТО, для посилення систем спостереження та реагування, а особлива увага буде зосереджена на радарах, винищувачах та технологіях протидії безпілотникам.

За її словами, Бухарест надав НАТО детальний перелік потреб ще до інциденту. Згідно з цими планами, союзники розглядають, як доповнити існуючі системи повітряного спостереження та протиповітряної оборони Румунії, особливо вздовж її кордону з Україною протяжністю 650 км. Посилення може включати додаткові ресурси від країн-союзників, такі як літаки, залучені в місії НАТО з патрулювання повітряного простору, розширення радіолокаційного покриття для відстеження дронів, що летять на низькій висоті, зазначила Цою.

Франція, яка очолює бойову групу НАТО в Румунії з чисельністю близько 1 400 військовослужбовців, обговорює подальшу підтримку в галузі радіолокаційних систем та систем повітряного спостереження, тоді як інші союзники, зокрема Велика Британія, Італія та Іспанія, висловили готовність посилити свій внесок в операції з протиповітряної оборони, додала міністерка.

«Існує загальне розуміння того, що нам потрібно зміцнити східний фланг, і не лише в Румунії. Це тема, яку ми обговорюємо з країнами Балтії та всіма країнами східного флангу», - зазначила Цою.

У Румунії заявили, що ці заходи будуть тимчасовими до того, як країна проведе модернізацію власних оборонних сил. Бухарест виділив близько 2 мільярдів євро на модернізацію систем ППО та спостереження в найближчі роки, але водночас Румунія «повинна покладатися на підтримку союзників, щоб заповнити прогалини», додала Цою.

Коментуючи інцидент із дроном, міністерка зазначила, що Бухарест не має доказів того, що удар був навмисним, але покладає повну відповідальність за порушення на Росію. За її словами, Румунія працює над проєктами з протидії безпілотникам у приватному секторі, а також над планом вартістю 200 мільйонів євро спільно з Україною щодо будівництва заводу з виробництва систем протидії повітряним загрозам.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 29 травня у місті Галац на сході Румунії поблизу кордону з Україною безпілотник врізався у багатоповерховий житловий будинок. Унаслідок інциденту постраждали 14-річний хлопець і жінка, яка перебуває у тяжкому стані. У відповідь на інцидент у повітря над районом Галаца підняли кілька винищувачів НАТО.

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