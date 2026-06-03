У МАГАТЕ попередили, що ризик ядерної загрози з боку Ірану є вищим, ніж до початку атак США

Ризик того, що Іран таємно розробляє ядерну зброю, сьогодні є вищим, ніж рік тому, коли США та Ізраїль розпочали свої перші атаки на Ісламську Республіку.

Про це повідомляє Bloomberg, ознайомившись із конфіденційним документом, поширеним МАГАТЕ, передає Укрінформ.

Згідно з документом, Міжнародне агентство з атомної енергії попередило країни-члени про нові небезпеки ядерного розповсюдження, пов’язані з великими запасами урану в Ірані, що майже відповідає збройовому рівню. До повітряного удару США по ІРІ в червні 2025 року, який розпочав 12-денну війну, цей матеріал щотижня перевірявся МАГАТЕ, щоб переконатися, що його не використовують для створення зброї. Після війни Іран ввів нові обмеження. Інспектори МАГАТЕ ще не повернулися на пошкоджені об'єкти у Фордо, Ісфахані та Натанзі, де востаннє було виявлено 8 599,6 кілограма низькозбагаченого матеріалу та 440,9 кілограма високозбагаченого урану.

Двоє високопоставлених дипломатів на умовах анонімності сказали, що звіт МАГАТЕ підкреслює, як американо-ізраїльська війна проти Ірану створила нові ядерні дилеми, яких раніше не існувало. Чим довше матеріал залишається поза наглядом МАГАТЕ, тим вищим стає ризик того, що його можуть використати в немирних цілях, зазначили вони.

Зараз МАГАТЕ «не може зробити жодних висновків щодо цього ядерного матеріалу», йдеться у 119-сторінковому документі з обмеженим доступом, який був поширений минулого місяця у Відні. «Це викликає занепокоєння щодо розповсюдження, оскільки цей ядерний матеріал, який МАГАТЕ не змогло перевірити, містить велику кількість високозбагаченого урану».

Усунення ядерних амбіцій Ірану було ключовою метою президента США Дональда Трампа. Хоча Білий дім стверджує, що ядерна програма Ірану була знищена, він намагається домовитися про доступ до урану. Трамп по черзі пропонував, щоб матеріал було перевезено з Ірану або знешкоджено всередині країни під наглядом МАГАТЕ.

Однак чиновники все більше стурбовані тим, що невдача адміністрації США залучити МАГАТЕ до останніх раундів переговорів може створити нові ризики.

«Ми не є стороною цих переговорів. Ми брали участь до останнього раунду, який завершився в лютому, — сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в інтерв’ю Al Jazeera у вівторок. - Те, що не можна перевірити, призведе до поганої угоди».

Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп заявив, що іранський режим погодився не мати ядерної зброї, але додав, що Тегеран все ще може «передумати».

Фото: iaea.org