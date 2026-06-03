Мадяр пропонує Угорщину місцем переговорів та виступає за «прагматичні відносини» з РФ після війни

Будапешт може стати майданчиком для переговорів для досягнення врегулювання війни Росії проти України, після завершення якої Європі варто підтримувати прагматичні відносини з РФ.

Про це прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив в інтерв’ю FAZ, передає Укрінформ.

"Ми можемо надавати дипломатичну та гуманітарну допомогу, і Угорщина також могла б бути місцем для переговорів", - сказав Мадяр.

За словами нового прем’єра Угорщини, після завершення війни РФ проти України Будапешт виступає за прагматичні контакти з Москвою. "Ми повинні підтримувати прагматичні відносини з Росією, коли війна проти України припиниться", - заявив він.

При цьому Мадяр додав, що "Росія нині становить загрозу безпеці для всієї Європи".

"Не може бути так, щоб люди в Європі жили в страху перед російськими диверсіями чи російським нападом. Тому ця війна має закінчитися, і Україна повинна отримати міжнародні гарантії безпеки. Лише тоді, коли знову настане нормальність, Європа зможе розвиватися. І Росія також не зацікавлена в тому, щоб на континенті знову закріпився холодний конфлікт", - сказав він.

Коментуючи питання, чи не є надання Україні достатньої кількості зброї для самооборони необхідною частиною майбутніх гарантій безпеки для неї, глава угорського уряду сказав, що не вважає зброю гарантією безпеки. "Гарантії безпеки може надати лише міжнародна спільнота. Угорщина не може грати тут вирішальну роль – це справа великих держав", - додав він.

Прем’єр-міністр Угорщини висловив думку, що після завершення війни частина санкцій проти Росії може бути скасована, а Європа частково повернеться до російських енергоносіїв.

"На мою думку, коли війна закінчиться, Європа частково знову звернеться до російських джерел енергії та скасує санкції, адже йдеться про конкурентоспроможність усієї Європи, і ніхто не зацікавлений у тому, щоб у разі майбутнього миру підтримувати нову економічну та політичну холодну війну", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Мадяр заявив, що Угорщина й надалі не буде надавати Україні військової підтримки.

Фото: Фейсбук / Péter Magyar