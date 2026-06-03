Україна направить експертів до країн Балтії та Румунії для обміну досвідом у протидії дронам - Зеленський

Україна готує групи експертів, які відвідають Латвію, Литву, Естонію та Румунію, щоб поділитися досвідом реагування на загрози з боку безпілотників.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час спільної з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте пресконференції, передає кореспондент Укрінформу.

"Для Латвії, Литви, Естонію, і для Румунії також (мені здається, ми домовлялися), ми підготуємо експертів. Вони готуються. І є дати, коли наші експерти туди приїздять і діляться досвідом, так само як ми діяли на Близькому Сході. (Їхнє завдання, - ред.) допомогти запобігати викликам у майбутнім, якщо вони будуть, таким викликам, які були через дрони, які були зафіксовані відповідних країн", — сказав він.

Зеленський наголосив, що Україна допомагатиме і з перехоплювачами та зі знаннями.

Як повідомляв Укрінформ, у березні Україна надсилала українські укомплектовані команди для захисту від "Шахедів" прибудуть для допомоги в Катар, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію.