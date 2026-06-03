США офіційно повідомили союзників про скорочення внесків до Моделі сил НАТО

Сполучені Штати офіційно повідомили союзників про оптимізацію своїх внесків до Моделі сил НАТО (NATO Force Model) відповідно до Стратегії національної оборони 2026 року та концепції оборонного відомства США "НАТО 3.0".

Про це йдеться в повідомленні Європейського командування збройних сил США (USEUCOM), передає Укрінформ.

"У Моделі сил НАТО існувала нездорова залежність від сил США. Президент Трамп, міністр Гегсет та інші чітко дали зрозуміти, що це потрібно змінити, і це буде змінено. Потенційна реальність одночасного конфлікту на кількох театрах воєнних дій вимагає цього", - заявив командувач USEUCOM та верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) генерал ВПС США Алексус Г. Гринкевич.

За його словами, ці зміни мають зробити оборонні плани Альянсу більш реалістичними та гарантувати, що НАТО не буде надмірно покладатися на американські сили, які необхідні для підтримки стримування в інших регіонах та реагування у разі інших глобальних непередбачуваних ситуацій. Зміни також ґрунтуються на тому факті, що європейські союзники спроможні виставляти більшу частину сил для захисту Альянсу.

Американський генерал окреслив конкретні напрямки, де партнери мають перехопити ініціативу: "Дві сфери, де Канада та європейські союзники можуть активізуватися зараз і в найближчій перспективі – оскільки Сполучені Штати скорочують сили, виділені для Моделі сил НАТО в Європі, і перенацілюють їх в інші місця – це пілотована та безпілотна авіація, а також військово-морські судна".

Він додав, що наразі Головне командування Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі (SHAPE) працює з союзниками, щоб компенсувати скорочення американських спроможностей. За словами Гринкевича, країни Альянсу мають можливість зробити свій внесок і надіслати чіткий сигнал про силу та відданість спільній обороні напередодні липневого саміту НАТО в Анкарі.

Як повідомляв Укрінформ, Модель сил НАТО (NATO Force Model) була затверджена на Мадридському саміті у 2022 році на заміну Силам реагування НАТО (NRF) і передбачає трирівневу систему готовності понад 300 тис. військовослужбовців для швидкого розгортання у разі кризи чи конфлікту.