Рубіо підтвердив, що Трамп долучиться до саміту НАТО в Туреччині

Президент США візьме участь в саміті Північноатлантичного альянсу, який відбудеться у Туреччині на початку липня.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters, про це держсекретар США Марко Рубіо заявив під час слухань у Конгресі.

За його словами, Трамп має багато претензій до НАТО, які висловить особисто.

“США - досі член Альянсу, тож ми будемо у Туреччині, де говоритимемо про всі ці речі. Президент особисто відвідає наступну зустріч глав держав, де чітко донесе свою позицію”, - сказав Рубіо.

Reuters зауважує, що президенти США майже завжди відвідують саміти НАТО, зважаючи на провідну роль країни в Альянсі, однак участь Трампа у цьогорічній зустрічі досі не була підтверджена.

Чинний глава Білого дрму критикував інших членів НАТО, які не дозволили США використати свої військові бази для ударів по Ірану.

“Наступна зустріч у Туреччині в липні, ймовірно стане найважливішою в історії Альянсу, оскільки є аспекти, які треба прояснити та владнати”, - зазначив держсекретар.

Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський заявив, що візьме участь у саміті НАТО, який відбудеться в Туреччині 7-8 липня.

Фото: The White House