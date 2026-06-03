Зеленський підтвердив участь у саміті НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що візьме участь у саміті НАТО, що відбудеться в Туреччині 7-8 липня.

Про це глава держави повідомив під час спільного з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте спілкування з представниками ЗМІ, передає кореспондент Укрінформу.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи братиме він участь у саміті, Зеленський відповів: «Так».

Президент також зазначив, що у питанні майбутнього членства України в НАТО поки що немає одностайності.

«Багато країн, до речі, говорили про те, що вони бачать Україну в НАТО. І це правда, велика кількість, більшість. Ніхто не казав: «не хочу бачити», але деякі мовчать з цього приводу. Як кажуть, і про ЄС, і про НАТО, треба unanimity (одностайність – ред.). Щодо ЄС, я вважаю, у нас є unanimity. Що стосується НАТО, поки що цього немає», - зауважив глава держави.

Він додав, що у майбутньому це може змінитися, і навіть Росії буде вигідне членство України в Альянсі.

«Я думаю, що більшість країн НАТО дійсно розуміє, що Україна в НАТО - це потрібно НАТО не менше, ніж Україні… Вважаю, що і «рускім» потрібно, щоб Україна була в НАТО», - сказав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що тема продовження військової підтримки України буде однією з ключових на наступному саміті лідерів Альянсу.