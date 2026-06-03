Придбання Patriot: Зеленський вимагає пришвидшитись - інакше обіцяє «кадрові висновки»

Президент Володимир Зеленський заявив, що чекає у пʼятницю доповідь щодо реалізації домовленість на найвищому політичному рівні про придбання систем протиповітряної оборони Patriot.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Фейсбуці за результатами наради щодо додаткових шляхів постачання ППО в Україну – систем і ракет для них.

"У нас є домовленість на найвищому політичному рівні про придбання "петріотів", і ця домовленість очікує на реалізацію на рівнях фінансовому, юридичному, технічному. Очікування затягнулося", – наголосив Президент.

За його словами, у нараді взяли участь представники Міністерства оборони та МЗС, РНБО, дипломатичної команди Офісу Президента.

"Завдання абсолютно чітке – пришвидшитись із цим контрактом по "петріотах", і це персональна відповідальність залучених посадовців. Кошти з європейського пакету підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро та інші наші фінансові ресурси повинні працювати максимально оперативно для виконання саме тих завдань, які забезпечують українцям захист життя", – підкреслив Зеленський.

"На жаль, – зауважив глава держави, – станом на сьогодні навіть юридичні кроки ще не пропрацьовані по цьому контракту. Поставив фінальний строк – тиждень на всі підготовчі кроки. Розраховую на доповідь в пʼятницю: або ясність щодо реалізації нашої домовленості по "петріотах", або серйозні кадрові висновки".

Як повідомляв Укрінформ, Зеленський наголосив, що Україна розраховує на дієві відповіді міжнародних парнерів на масовану російську атаку 2 червня.

Фото: ОП