В ЄС готуються відкрити перший переговорний кластер з Україною та Молдовою 15 червня - Politico

Європейський Союз 15 червня може офіційно відкрити перший кластер у переговорах про вступ України та Молдови.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico.

"Відкриття першого переговорного кластеру — офіційного кроку на шляху до членства (України та Молдови - ред.) заплановано на міжурядову конференцію в Люксембурзі 15 червня", - йдеться у повідомленні.

Угорщина дала зрозуміти, що відмовиться від своєї давньої опозиції до заявки України на членство в ЄС, що дозволить їй, а також Молдові розпочати офіційні переговори щодо вступу до блоку найближчими днями, повідомили Politico чотири дипломати.

Будапешт рішуче виступав проти вступу України за часів колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана, але нове керівництво країни приватно заявило про готовність зняти своє вето після зустрічі в понеділок між українськими та угорськими експертами з питання прав меншин для угорців, які проживають в Україні, повідомили дипломати.

Втім, угорський чиновник заявив, що жодного рішення щодо відкриття кластерів для України ще не ухвалено. "Переговори тривають. Угоди не досягнуто", – сказав чиновник, якому було надано анонімність.

Під час зустрічі в понеділок українська сторона надала запевнення щодо того, як вирішити більшість питань, викладених у 11-пунктному плані, підготовленому за часів Орбана, сказав один з дипломатів. Не всі запити Угорщини можуть бути негайно задоволені, але дипломат додав, що схвалення Будапешта не залежить від прийняття нового законодавства в Україні.

Переговори щодо членства України активізувалися після того, як прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр відвідав Брюссель та зустрівся з високопосадовцями ЄС, щоб обговорити, як розблокувати 16,4 мільярда євро заморожених коштів ЄС, повідомив один з дипломатів.

Дипломат сказав, що посли ЄС остаточно визначать свою позицію щодо відкриття першого кластера для України та Молдови до кінця цього тижня після того, як Україна представить свої плани щодо внутрішніх реформ, а також вирішення питання національних меншин. Потім країни ЄС схвалять відкриття кластера для України та Молдови на міжурядовій конференції 15 червня.

Відкриття кластерів вимагає одноголосного схвалення всіх 27 країн-членів ЄС. Будь-яка країна може заблокувати процес на будь-якому етапі, або виступивши проти першого кластера, або проти будь-якого з наступних кроків на шляху до членства

