У Раді пропонують дозволити окремим депутатам мати військових радників

У Верховній Раді пропонують дозволити окремим народним депутатам мати до двох військових радників із числа військовослужбовців. Час служби на цих посадах зараховуватиметься до вислуги років на військовій службі.

Відповідний законопроєкт №15285 зареєстрували у ВР, передає Укрінформ.

Документом пропонується надати право народному депутату-члену комітету, до предмета відання якого віднесено питання державної політики у сферах національної безпеки і оборони, та комітету Верховної Ради, до предмета відання якого віднесено питання забезпечення контрольних функцій парламенту за діяльністю правоохоронних та розвідувальних органів, мати до двох військових радників.

Пропонується встановити, що народний депутат може самостійно здійснювати підбір військових радників із числа військовослужбовців. Водночас він має отримати письмову згоду військовослужбовців на прикомандирування. Депутат також має розподілити обов'язки між ними та встановити строк їхніх повноважень.

Передбачається, що військовослужбовець може бути військовим радником народного депутата лише за попередньою письмовою згодою.

Пропонується встановити, що для прикомандирування військовослужбовця для роботи на посаді військового радника народний депутат має надіслати вимогу голові Служби безпеки України, голові Державної прикордонної служби, голові Служби зовнішньої розвідки, начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони, начальнику Управління державної охорони, голові Державної служби спеціального зв’язку та захисту України, командувачу Національної гвардії, головнокомандувачу Збройних сил України, яка розглядається протягом 5 днів з дня її одержання та є обов'язковою для виконання. До вимоги народного депутата додається копія письмової згоди військовослужбовця на прикомандирування.

Передбачається, що військовослужбовець у визначений у вимозі народного депутата строк прикомандировується до Верховної Ради із залишенням на військовій службі.

Після закінчення повноважень військового радника особа направляється для подальшого проходження служби на попередній або, за його згодою, на іншій, не нижчій ніж попередня, посаді.

Пропонується передбачити, що час роботи військовослужбовця на посаді військового радника зараховується до вислуги років на військовій службі.

Також законотворці пропонують, аби військовим радникам чергове військове звання присвоювалось у встановленому законодавством порядку.

Водночас граничне військове звання за посадою військового радника народного депутата пропонується встановити на рівні старшого офіцерського складу - полковник (капітан 1 рангу).

Депутати пропонують, аби військовим радником міг бути громадянин України, іноземець чи особа без громадянства, який є військовослужбовцем офіцерського складу, має строк військової служби не менше п’яти років.

Водночас не може бути військовим радником військовослужбовець, який перебуває на посаді голови СБУ, голови ДПСУ, голови СЗРУ, начальника ГУР МОУ, начальника УДО, голови Держспецзв’язку, головнокомандувача ЗСУ, командувача видів, окремих родів військ (сил), командувача Національної гвардії, керівника органу управління Державною спеціальною службою транспорту, начальника Генерального штабу та відповідних їх перших заступників та заступників.

Очікується, що ухвалення законопроєкту дозволить окремим народним депутатам мати до двох військових радників, посилить їхню експертну підтримку у питаннях оборони, безпеки та розвідки, покращить розуміння потреб військових і комунікацію з ними, а також надасть військовослужбовцям більше можливостей впливати на підготовку державних рішень.

Як повідомлялося, згідно з законодавством, народний депутат може мати до 31 помічника-консультанта.