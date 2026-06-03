До Києва прибув генсек НАТО
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Укрінформ
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте прибув з офіційним візитом до Києва.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі X, передає Укрінформ.
Pleased to welcome @SecGenNATO Mark Rutte to Kyiv for talks with President @ZelenskyyUA and important meetings.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 3, 2026
We deeply appreciate NATO’s unity and strength in supporting Ukraine as we defend transatlantic security together. pic.twitter.com/9mpexXdLt9
«Радий вітати генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Києві для переговорів з президентом Зеленським та важливих зустрічей. Ми глибоко цінуємо єдність та силу НАТО у підтримці України, коли ми разом захищаємо трансатлантичну безпеку», – заявив глава МЗС.
Як повідомлялося, до цього Рютте 3 лютого відвідував Київ. Тоді він, зокрема, разом з Президентом Володимиром Зеленським відвідали Народний меморіал національної пам'яті на Майдані Незалежності й ушанували пам'ять загиблих українських захисників і захисниць.