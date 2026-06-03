До Києва прибув генсек НАТО

До Києва прибув генсек НАТО

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Укрінформ
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте прибув з офіційним візитом до Києва.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі X, передає Укрінформ.

«Радий вітати генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Києві для переговорів з президентом Зеленським та важливих зустрічей. Ми глибоко цінуємо єдність та силу НАТО у підтримці України, коли ми разом захищаємо трансатлантичну безпеку», – заявив глава МЗС.
Як повідомлялося, до цього Рютте 3 лютого відвідував Київ. Тоді він, зокрема, разом з Президентом Володимиром Зеленським відвідали Народний меморіал національної пам'яті на Майдані Незалежності й ушанували пам'ять загиблих українських захисників і захисниць.

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