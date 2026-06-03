Сибіга закликав не розкручувати маховик ненависті між Україною та Польщею через історичні суперечки

Глава української дипломатії підкреслив, що загострення між Україною та Польщею не несе користі ані українцям, ані полякам.

Міністр зазначив, що за майже два роки вдалося відновити конструктивний діалог між Україною та Польщею: розблокувати пошуки й ексгумації, провести перепоховання жертв, а також відновити роботу конгресу істориків, перевівши обговорення складних сторінок спільної історії у площину фахової та науково обґрунтованої дискусії. Це сприяло діалогу з чутливих питань і кращому взаєморозумінню між сторонами. Глава МЗС наголосив, що це «абсолютно правильний підхід взаємної поваги, визнання та чесності».

«Не можна підважувати його та розкручувати маховик ненависті. Тим більше в умовах, коли над усіма нами - українцями, поляками, іншими європейцями - знову нависає загроза з боку нашого споконвічного ворога Росії. Не можна забувати, що боротьба один з одним призведе до краю прірви», - заявив Сибіга.

Він закликав усвідомити це, знизити градус емоцій, залишити спільну історію на розгляд фахівців-істориків та сфокусуватися разом на головному - протидії спільному ворогу, зміцненні нашої європейської безпеки, захисті вільного майбутнього наших народів.

Міністр також зазначив, що назва підрозділу була вибором українських військових, які заслуговують на безумовну повагу, бо сьогодні саме вони тримають лінію фронту та захисту всієї Європи від російської загрози і платять за це найвищу ціну.

«Я точно знаю, що наші військові навіть близько не мали нічого антипольського на думці. Для них йшлося про вшанування тих, хто так само багато років тому боровся проти імперської Москви, більшовицько-комуністичної окупації та репресій», - зауважив Сибіга.

У цьому контексті він нагадав, що Україна, так само як Польща, йшла до своєї незалежності важкою працею та боротьбою - своїм власним шляхом.

«Ми вдячні Польщі за її лідерську роль у підтримці України в цей страшний час війни. Прагнемо обговорювати всі питання, зокрема й найскладніші, у дусі взаєморозуміння та відкритості. Закликаємо до діалогу та зміцнення наших відносин відповідно до пріоритетів безпеки й благополучного майбутнього наших держав», - зазначив глава української дипломатії.

Як повідомляв Укрінформ, 27 травня Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування «імені Героїв УПА» Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

У МЗС Польщі засудили це рішення.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що історія польського та українського народів містить як славетні, так і трагічні сторінки, але вшанування героїв УПА не мало антипольського підтексту.

Заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко та тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч обговорили суспільне сприйняття в Україні та Польщі присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА».