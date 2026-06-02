Зеленський: 21-й пакет санкцій ЄС має вдарити по російському воєнному виробництву

Зеленський: 21-й пакет санкцій ЄС має вдарити по російському воєнному виробництву

Укрінформ
Україна активно працює з Європейським Союзом над підготовкою 21-о пакета санкцій проти Росії та розраховує на врахування своїх пропозицій.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, передає Укрінформ.

"Зараз робота в Євросоюзі по 21-у пакету санкцій ведеться. Нами ведеться активно. Ми розраховуємо, що наші українські пропозиції до санкцій будуть працювати", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що потрібно більше інструментів, щоб не допускати обхід санкцій. Глава держави додав, що 21 пакет санкцій має включати все, що обмежить російське воєнне виробництво.

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Як повідомляв Укрінформ, ЄС поспішає узгодити 21-й пакет санкцій проти Росії до кінця наступного тижня. До нього увійдуть заходи, спрямовані проти нафтових доходів Росії, її банків та тіньового флоту.

Фото: Офіс Президента

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