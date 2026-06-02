Зеленський: 21-й пакет санкцій ЄС має вдарити по російському воєнному виробництву

Україна активно працює з Європейським Союзом над підготовкою 21-о пакета санкцій проти Росії та розраховує на врахування своїх пропозицій.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, передає Укрінформ.

"Зараз робота в Євросоюзі по 21-у пакету санкцій ведеться. Нами ведеться активно. Ми розраховуємо, що наші українські пропозиції до санкцій будуть працювати", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що потрібно більше інструментів, щоб не допускати обхід санкцій. Глава держави додав, що 21 пакет санкцій має включати все, що обмежить російське воєнне виробництво.

Як повідомляв Укрінформ, ЄС поспішає узгодити 21-й пакет санкцій проти Росії до кінця наступного тижня. До нього увійдуть заходи, спрямовані проти нафтових доходів Росії, її банків та тіньового флоту.

Фото: Офіс Президента