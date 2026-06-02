Україна посилює оборонну співпрацю з Естонією - Свириденко

Юлія Свириденко під час візиту до Таллінна зустрілася з президентом Естонії Аларом Карісом, головою парламенту Лаурі Хуссаром та очільником уряду цієї країни Крістеном Міхалом.

Про це Прем’єр-міністерка України повідомила у Фейсбуку, передає Укрінформ.

Сторони домовилися посилити оборонну співпрацю, зокрема в сфері безпілотних систем, та постійний обмін досвідом з реагування на безпекові виклики.

«Естонія продовжує підтримувати нашу енергетику - її внесок до Фонду енергетичної підтримки України вже перевищив 2,6 млн євро. Водночас Україна готова ділитися власним досвідом децентралізації енергетики та управління системою в складних умовах», - зазначила Свириденко.

Вона назвала Естонію надійним союзником на шляху України до Євросоюзу та висловила вдячність за підтримку надання нашій країні позики ЄС.

Високопосадовці двох держав також обговорили подальше посилення тиску на Росію, зокрема роботу над 21-м пакетом санкцій і протидію тіньовому флоту.

Окрему увагу приділили роботі ініціативи Bring Kids Back UA для повернення незаконно вивезених в Росію українських дітей.

Свириденко також нагадала, що Естонія стала першою країною, парламент якої ратифікував угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Паралельно відбувається робота над створенням компенсаційного механізму.

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«Дякую за участь у відбудові України і вже активні проєкти на Житомирщині. Попереду - Конференція з питань відновлення України в Гданську, де розширимо нашу співпрацю», - зазначила Прем’єр-міністерка України.

Як повідомляв Укрінформ, прем’єр-міністри України та Латвії обговорили можливість прискорити передачу устаткування з латвійських ТЕЦ для відновлення енергообʼєктів українських міст.