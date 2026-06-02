Україна та Латвія обговорили прискорення передачі обладнання для відновлення енергообʼєктів

Прем’єр-міністри України та Латвії обговорили можливість прискорити передачу устаткування з латвійських ТЕЦ для відновлення енергообʼєктів українських міст.

Про це у Телеграмі повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає Укрінформ.

«У Ризі з Прем'єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом обговорюємо збільшення постачання необхідного нам обладнання, зокрема можливості прискореної передачі устаткування з латвійських ТЕЦ для відновлення енергообʼєктів українських міст», - йдеться в повідомленні.

Свириденко нагадала, що українські об’єкти критичної інфраструктури залишаються однією з головних цілей російських атак. Зокрема, сьогодні під час масованого обстрілу ворог цілив не лише по житлових будинках, лікарнях і дитячих садках, а й по об’єктах енергетики та газової інфраструктури.

Україна активно готується до наступного опалювального сезону та працює над залученням всіх можливих ресурсів та міжнародної підтримки для відновлення й захисту енергетичної системи, зазначила Прем'єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, через російську масовану атаку у столиці залишилися без електропостачання 140 тис. споживачів. Енергетики вже відновили електропостачання усім споживачам у Києві, які були знеструмлені через атаку у ніч на 2 червня.

Сили протиповітряної оборони знешкодили 40 ракет та 602 безпілотники, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 1 червня.

Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine