У Києві після російських атак відновили вже 30 найпошкодженіших будинків - Кличко

У Києві від початку повномасштабного вторгнення пошкоджень зазнали 3578 будинків, із 71 найбільш пошкодженого будинку місто вже відновило 30.

Як передає Укрінформ, про це написав Київський міський голова Віталій Кличко в Телеграмі.

«Місто відновлює будинки, які зазнали ушкоджень унаслідок ворожих атак. Загалом від початку повномасштабного вторгнення у столиці пошкодження різного ступеня отримали 3578 будинків. 71 з них були найбільш пошкоджені. 30 таких будинків місто вже відновило», - йдеться в дописі.

Кличко зазначив, що з 2022 року на відновлення житла з бюджету столиці спрямували 2 млрд 333 млн грн.

«Мешканців пошкоджених або зруйнованих будинків Київ забезпечує тимчасовим житлом. На сьогодні в місті 47 таких квартир для проживання, з них у 22 вже живуть люди, 25 готові до заселення», - підкреслив міський голова.

Кличко зауважив, що всі постраждалі від обстрілів мешканці отримують із 2022 року по 10 000 грн допомоги від міста. За його словами, люди ж, чиє житло дуже пошкоджене, з 2025-го отримують 40 000 грн разової допомоги, а потім — 20 000 грн щомісяця, аби винайняти житло там, де їм зручно.

Кличко додав, що більшість киян обирають допомогу грошима, щоб орендувати помешкання.

«Після останньої масованої ракетно-дронової атаки на Київ, яка була 24 травня, за допомогою звернулися 489 потерпілих мешканців. Унаслідок цього обстрілу пошкоджені 552 об’єкти, з них 488 багатоквартирних та 41 приватний житловий будинок. З них значно пошкоджені 4 багатоповерхівки», - написав міський голова.

Як повідомлялося, влада Києва передбачила одноразову матеріальну допомогу 40 тис. грн на домогосподарство для мешканців, чиє житло постраждало через аварії на інженерних мережах унаслідок російських обстрілів.

