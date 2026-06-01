Уряд збільшив перелік категорій заяв до Міжнародного реєстру збитків

«До врегульованих постановою категорій додадуться ще 14 нових. Подати за ними заяви до міжнародного Реєстру збитків можна буде після того, як вони будуть відкриті у «Дії», - йдеться в повідомленні.

За словами Свириденко, окрім уже наявних категорій, громадяни можуть зафіксувати та в майбутньому отримати компенсацію за втрату доступу до медичної допомоги, доступу до освіти, інші порушення міжнародного гуманітарного права, прав людини, законів і звичаїв війни, а також додаткові економічні втрати.

Власники бізнесу можуть додатково зафіксувати втрати культурних об’єктів, витрати на евакуацію активів, інші економічні та гуманітарні збитки.

Держава ж зафіксує знищення обʼєктів культурної спадщини, екологічну шкоду, розкрадання природних ресурсів, гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення, витрати на розмінування та очищення територій.

Наразі українці можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків для України за 21 категорією.

Як повідомлялося, 16 грудня 2025 року у Гаазі під час міжнародної конференції, організованої Радою Європи та Нідерландами, було відкрито до підписання Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України, яка є частиною механізму компенсації збитків, завданих агресією РФ. Станом на сьогодні 38 держав та Європейський Союз підписали Конвенцію. Наразі триває процес, необхідний для запуску її роботи.