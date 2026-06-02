У Запоріжжі завершили ремонт ще однієї зруйнованої багатоповерхівки

У Запоріжжі завершено відбудову ще одного багатоквартирного будинку, який зазнав значних руйнувань внаслідок російського обстрілу у січні 2023 року.

Про це повідомило у Фейсбуці Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, передає Укрінформ.

За інформацією Держагентства, руйнувань зазнали квартири першого під’їзду та частина несучих конструкцій першого поверху. Під час відновлення, вже у 2025 році, будинок двічі потрапляв під повторні обстріли — були пошкоджені вікна, балкони, фасад та внутрішнє оздоблення квартир.

Фахівцям вдалося відновити зруйновані конструкції першого під’їзду, а у другому виконати ремонт пошкоджених квартир. Проведено внутрішні оздоблювальні роботи, комплексну енергоефективну модернізацію та оновлення фасаду.

Зокрема, підсилено балконні плити, встановлено нові балконні конструкції та вікна, відновлено системи опалення, водопостачання й електропостачання. Також виконано благоустрій прибудинкової території.

Особливу увагу приділили енергоефективності будівлі. Зовнішні стіни утеплили мінеральною ватою, що дозволить мешканцям зменшити тепловтрати та підвищити комфорт проживання.

Загалом Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області вже завершила відбудову всіх шести об’єктів житлової інфраструктури, які відновлювалися коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ.

Як повідомлялося, у Запоріжжі внаслідок ворожих обстрілів у приватних та багатоквартирних будинках потрощено та вибито майже 50 тисяч вікон. За допомогою благодійників у пошкоджених будинках встановлюватимуть "м’які" вікна.

Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури