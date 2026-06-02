Литва виділить €4 мільйони на проєкти з сонячної енергетики у школах, лікарнях та інших держустановах України

Литва виділить додаткові 4 мільйони євро на підтримку встановлення сонячних енергетичних систем та систем накопичення енергії в українських державних установах, наприклад школах та лікарнях.

Про це повідомило Міністерство енергетики Литви, передає Укрінформ із посиланням на LRT.

Міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас зазначив, що на цьому етапі програми планується реалізувати 50 проєктів.

«Підтримка Литви сприяє не лише негайним зусиллям з відновлення, а й побудові більш безпечного енергетичного майбутнього для України. Я радий, що проєкт продовжується і що цього року виділяється ще 4 млн євро із запланованого пакета підтримки», — сказав він.

Зазначається, що Європейський Союз надасть ще 3 млн євро на такі ініціативи.

Торік, під час першої фази програми, Литва виділила на неї 5 млн євро.

Вайчюнас зазначив, що Литва посилила енергетичну допомогу, щоб підтримати Україну в складний зимовий період 2025–2026 р.р.

Цього року вже виділено понад 6,3 млн євро, тоді як за весь минулий рік – трохи більше 10 млн євро.

Як повідомляв Укрінформ, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у Вільнюсі анонсувала запуск ініціативи підтримки оборонних інновацій Brave Lithuani за участю України та Литви.

Окрім цього, українська і литовська сторони домовилися про довгострокове бронювання обсягів постачання скрапленого природного газу в Україну через термінал у Клайпеді.

