На Житомирщині будують житло для понад 500 переселенців

У трьох громадах Житомирщини триває будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб, де зможуть оселитися понад 500 людей.

Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Близько 400 переселенців уже отримали ключі від нових осель у Житомирі, Звягелі, Овручі та інших містах. Прямо зараз триває масштабне будівництво житла для ще понад 500 евакуйованих громадян у Житомирі, Брусилові та Андрушівці», - поінформував посадовець.

Зокрема, в Житомирі за кошти Європейського Союзу будують житловий комплекс для ВПО, в якому зможуть оселитися понад 400 людей. В Андрушівці за кошти акціонерного товариства з Норвегії облаштовують 10 модульних будинків, розрахованих на 20 сімей. У Брусилові за кошти Естонії зведуть будинок на 18 квартир для внутрішньо переміщених осіб.

За інформацією Бунечка, наразі на Житомирщині проживає 73 тисячі ВПО.

