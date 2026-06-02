На Житомирщині будують житло для понад 500 переселенців
Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Близько 400 переселенців уже отримали ключі від нових осель у Житомирі, Звягелі, Овручі та інших містах. Прямо зараз триває масштабне будівництво житла для ще понад 500 евакуйованих громадян у Житомирі, Брусилові та Андрушівці», - поінформував посадовець.
Зокрема, в Житомирі за кошти Європейського Союзу будують житловий комплекс для ВПО, в якому зможуть оселитися понад 400 людей. В Андрушівці за кошти акціонерного товариства з Норвегії облаштовують 10 модульних будинків, розрахованих на 20 сімей. У Брусилові за кошти Естонії зведуть будинок на 18 квартир для внутрішньо переміщених осіб.
За інформацією Бунечка, наразі на Житомирщині проживає 73 тисячі ВПО.
Як повідомляв Укрінформ, у Новобузькій громаді на Миколаївщині за підтримки міжнародних партнерів відкрили модульні будинки для ВПО та фельдшерсько-акушерський пункт.
