У Києві підсвітили Монумент Незалежності кольорами прапора Італії
Про це Укрінформу повідомило посольство Італії в Україні.
«Як і наша країна вісімдесят років тому, мужній та незламний народ України проходить через момент, коли свобода перестає бути абстрактним поняттям і перетворюється на щоденний, конкретний та дорогий вибір. Вибір, який підтверджується кожного дня, під російськими ракетами та дронами, з почуттям гідності та гордістю, що зворушують», - наголосив посол Італії в Україні Карло Формоза.
За його словами, Україна захищає не тільки себе, а й принципи, «які стосуються всіх нас: що груба сила не може бути аргументом, що суверенітет не може бути предметом обговорення, що народ має право обирати власне майбутнє».
«Саме через глибоку відданість цим цінностям Італія є та непохитно залишається поруч з Україною з першого дня російського вторгнення. Ми продовжуємо працювати разом заради справедливого та тривалого миру», - додав посол.
До урочистостей долучилися представники Офісу Президента, міністри, центральних та місцевих органів влади, економіки та бізнесу, культури та науки, преси та громадянського суспільства.
З нагоди річниці у Києві відкрилася виставка «Ренато Балестра. Коди Високої моди», в рамках якої представлено одинадцять вечірніх суконь від легендарного римського бренду Maison Balestra, заснованого у 1959 році в Римі.
Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні наголосив на необхідності посилення позицій України та прокладання шляху до її повноправного членства в Європейському Союзі.
Фото: Lera Lera, Фейсбук