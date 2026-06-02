У Києві підсвітили Монумент Незалежності кольорами прапора Італії

У Києві до 80-ї річниці заснування Італійської Республіки вперше в історії Монумент Незалежності було підсвічено на честь іноземної держави кольорами італійського триколора.

Про це Укрінформу повідомило посольство Італії в Україні.

«Як і наша країна вісімдесят років тому, мужній та незламний народ України проходить через момент, коли свобода перестає бути абстрактним поняттям і перетворюється на щоденний, конкретний та дорогий вибір. Вибір, який підтверджується кожного дня, під російськими ракетами та дронами, з почуттям гідності та гордістю, що зворушують», - наголосив посол Італії в Україні Карло Формоза.

За його словами, Україна захищає не тільки себе, а й принципи, «які стосуються всіх нас: що груба сила не може бути аргументом, що суверенітет не може бути предметом обговорення, що народ має право обирати власне майбутнє».

«Саме через глибоку відданість цим цінностям Італія є та непохитно залишається поруч з Україною з першого дня російського вторгнення. Ми продовжуємо працювати разом заради справедливого та тривалого миру», - додав посол.

До урочистостей долучилися представники Офісу Президента, міністри, центральних та місцевих органів влади, економіки та бізнесу, культури та науки, преси та громадянського суспільства.

З нагоди річниці у Києві відкрилася виставка «Ренато Балестра. Коди Високої моди», в рамках якої представлено одинадцять вечірніх суконь від легендарного римського бренду Maison Balestra, заснованого у 1959 році в Римі.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні наголосив на необхідності посилення позицій України та прокладання шляху до її повноправного членства в Європейському Союзі.

Фото: Lera Lera, Фейсбук