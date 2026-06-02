Зеленський розповів про плани РФ послабити зв’язки України з низкою держав - розвідка отримала документи

Одним із ключових російських політичних завдань є обмеження безпекових, економічних та інших стратегічних зв’язків України із Молдовою, державами Південного Кавказу, Близького Сходу та Затоки.

Про це Президент Володимир Зеленський написав у Телеграмі за результатами доповіді керівника ГУР МО Олега Іващенка, передає Укрінформ.

"Воєнна розвідка здобула й нові внутрішні російські документи з політичного планування, зокрема такі, що стосуються відносин України з Молдовою, державами Південного Кавказу, Близького Сходу та Затоки. Знаємо, що одним із ключових російських політичних завдань є обмеження наших безпекових, економічних та інших стратегічних зв’язків із відповідними країнами. Вважаємо, що Росія цим тільки підтверджує, що й ми в Україні, і наші партнери рухаємося правильним курсом до більшої безпеки та подальшої розбудови свого суверенітету, а також повної нейтралізації російського впливу", — написав він.

Зеленський зауважив, що Європі варто значно більше підтримувати кожен із тих народів, "в кого Росія вчепилася своїми зубами й намагається не відпустити на свободу". За словами Президента, зараз це особливо стосується Вірменії, адже незабаром там відбудуться вибори.

"Це питання не просто про той чи інший політичний вибір народу, а про фундаментальне право народу самостійно обирати для себе майбутнє. Європа має необхідну спроможність, щоб підтримати основоположні правила, які завжди працювали й працюватимуть на безпеку. Будуть наші відповідні пропозиції у роботі з партнерами", — зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що повторення українського сценарію проти Вірменії цілком реальне, у Росії для цього вдосталь сил та засобів.