В Офісі Президента обговорили з дипломатами постачання ракет для ППО

Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса провів нараду з представниками посольств країн-партнерів щодо прискорення постачання ракет-перехоплювачів для всіх систем ППО.

Про це Паліса повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Останні атаки свідчать не лише про збереження інтенсивності ударів. Росія послідовно нарощує їх масштаб та комбінує різні типи озброєння, намагаючись перевантажити українську систему ППО. Саме на цьому сьогодні зосередилися під час оперативної наради з представниками посольств країн-партнерів", — зазначив він.

За словами Паліси, союзники були поінформовані про наслідки сьогоднішньої атаки, загальну безпекову ситуацію, обстановку на основних напрямках фронту та поточні потреби Сил оборони України.

"Головну увагу приділили питанню прискорення постачання ракет-перехоплювачів до усіх систем", — наголосив він.

Заступник керівника ОП зазначив, що під час зустрічі українська сторона акцентувала: своєчасне посилення української ППО є не лише питанням оборони. За його словами, йдеться про захист мільйонів цивільних людей, стабільну роботу критичної інфраструктури, енергетичної системи та здатність країни функціонувати в умовах війни.

"Чим довше Росія зберігатиме можливість безкарно масштабувати повітряний терор, тим більше вона буде переконана в ефективності цієї тактики. Кожна додаткова система ППО, кожна ракета-перехоплювач і кожне рішення, ухвалене вчасно, означають врятовані життя українців. Продовжуємо роботу з країнами-партнерами для прискорення постачання критично важливих засобів протиповітряної оборони", — написав він.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві внаслідок масованої атаки Росії 2 червня шестеро людей загинули, понад 80 – постраждали. У Дніпрі жертвами російського ракетного удару стали 16 людей.

Росія застосувала проти України 73 ракети і 656 безпілотників різних типів.

