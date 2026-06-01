Україна готова відігравати ключову роль у спільному з Європою захисті від балістики - Сибіга

Україна наголошує на важливості спільної роботи над створенням системи захисту від балістичних загроз, у якій вона готова відігравати ключову роль.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на міжнародному форумі "Архітектура безпеки", повідомляє кореспондент Укрінформу.

Глава української дипломатії зазначив, що Україні потрібен сильний пакет військового стримування Росії.

«Так само потребуємо спільної роботи в Європі над захистом від балістики – і тут Україна готова відіграти ключову роль. На сьогодні власний захист від балістичних загроз - це питання стратегічної автономії Європи та її глобального позиціонування», - сказав Сибіга.

У цьому контексті він наголосив на необхідності й надалі долати критичні залежності, розвивати наші далекобійні спроможності та дронові технології.

«Фактично ми сьогодні виходимо на нову модель стримування: це вже не стільки про тисячі кілотонн зброї масового знищення, сьогодні це — про тисячі дешевих дронів, далекобійність та захист неба», - підкреслив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна спільно з європейськими партнерами просуває створення антибалістичної коаліції та виробництво антибалістичних систем у Європі.