Сибіга: Опрацьовуємо відкриття збройного експорту, який посилюватиме і нас, і партнерів

Україна ґрунтовно опрацьовує питання відкриття збройного експорту як системної державної політики, яка посилюватиме і країну, і партнерів.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у виступі на міжнародному форумі «Архітектура безпеки», повідомляє кореспондент Укрінформу.

Глава української дипломатії зауважив, що взаємоповʼязаність світу надалі зростатиме, тому фактично кожна війна на будь-якому континенті матиме наслідки далеко за межами свого регіону. За його словами, з огляду на це у світі дедалі важливішими стають швидкість, креативна гнучкість та асиметричні рішення.

«У цих умовах Україна вже зараз змогла вийти на рівень глобального безпекового партнера. Наші Drone Deals уже стали інструментами нашої зовнішньої політики. Тепер ми ґрунтовно опрацьовуємо відкриття збройного експорту. Це буде системна державна політика, яка посилюватиме і наших партнерів, і нас самих», - сказав Сибіга.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський запропонував країнам Європи укласти з Україною двосторонні Drone deals; за його словами, це суттєво зміцнить безпеку континенту.