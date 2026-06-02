Україна розраховує на якнайшвидше ухвалення угоди Drone Deal з Італією - Кислиця
Укрінформ
Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця заявив, що Київ розраховує на якнайшвидше завершення угоди Drone Deal, яка стане переконливим кроком вперед у двосторонньому співробітництві з Італією.
Як передає Укрінформ, про це він заявив на урочистому заході з нагоди з нагоди 80-тої річниці проголошення Італійської Республіки.
Кислиця зазначив, що патронат Італії над відновленням Одеси та інших культурних об'єктів в Україні, це не лише політика, а й цінності в дії.
За словами першого заступника керівника Офісу Президента, Італія знає, що означає відродження з руїн.
"Ми вдячні Італії та особисто прем'єр-міністру Джорджі Мелоні за послідовну підтримку України", - сказав Кислиця.
Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні наголосив на необхідності посилення позицій України та прокладання шляху до її повноправного членства в Європейському Союзі.