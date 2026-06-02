Україна розраховує на якнайшвидше ухвалення угоди Drone Deal з Італією - Кислиця

Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця заявив, що Київ розраховує на якнайшвидше завершення угоди Drone Deal, яка стане переконливим кроком вперед у двосторонньому співробітництві з Італією.

Як передає Укрінформ, про це він заявив на урочистому заході з нагоди з нагоди 80-тої річниці проголошення Італійської Республіки.

Кислиця зазначив, що патронат Італії над відновленням Одеси та інших культурних об'єктів в Україні, це не лише політика, а й цінності в дії.

За словами першого заступника керівника Офісу Президента, Італія знає, що означає відродження з руїн.

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"Ми вдячні Італії та особисто прем'єр-міністру Джорджі Мелоні за послідовну підтримку України", - сказав Кислиця.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні наголосив на необхідності посилення позицій України та прокладання шляху до її повноправного членства в Європейському Союзі.