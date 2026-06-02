Зеленський зустрівся з Притулою

Володимир Зеленський обговорив з волонтером Сергієм Притулою питання реалізації оборонних та освітніх проєктів.

Як передає Укрінформ, про це Президент написав у Фейсбуці.

"Зустріч із Сергієм Притулою. Змістовно. І вдячний за готовність підтримувати нашу державу там, де активності державних інституцій зараз недостатньо", - зазначив він.

Співрозмовники обговорили освітні проєкти, більшу державну підтримку для "Пласту" та інших таких патріотичних організацій. Ішлося також про громадські пропозиції до організації таких системних спроможностей, як експорт українських озброєнь, взаємодію держави та благодійних фондів у питаннях військових закупівель.

"Будемо й більше підтримувати волонтерську діяльність українців", - наголосив Зеленський/

Як повідомляв Укрінформ, фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони зробили понад 5 900 супутникових знімків російських об’єктів завдяки “Народному супутнику”. Це проєкт, реалізований у 2022 році завдяки ініціативі Благодійного фонду Сергія Притули.

Фото: Володимир Зеленський, Фейсбук