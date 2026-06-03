Греція висловила демарш Україні через виявлений морський дрон

Греція направила офіційну дипломатичну скаргу Україні у зв’язку з морським дроном, який минулого місяця виявили на узбережжі на заході країни.

Про це повідомляє Ekathimerini, передає Укрінформ.

Про демарш Києву поінформувала речниця Міністерства закордонних справ Греції Лана Зохіу під час пресконференції у середу.

Як повідомляв Укрінформ, безекіпажний катер виявили 7 травня рибалки у водах біля південної частини острова Лефкада в Іонічному морі. Його передали береговій охороні Греції, після чого було розпочато розслідування. Пізніше безпілотник ідентифікували як Магура V5.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий 12 травня заявив, що Україна наразі не має інформації про знайдений у Греції дрон і готова співпрацювати задля розслідування інциденту в разі отримання відповідного запиту грецької сторони.

Фото: ОП