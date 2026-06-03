Зеленський: Якщо не оплатимо контракт на Patriot зараз, то отримаємо їх у 2030 році

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні вкрай важливо терміново оплатити контракт зі США на поставки систем Patriot та ракет до них, інакше їх отримання може відтермінуватися до 2030 року.

Про це глава держави заявив під час спільного з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте спілкування з представниками ЗМІ, передає кореспондент Укрінформу.

За словами Зеленського, у 2025 році Україна отримала можливість домовитися з американським виробником про нові системи Patriot та відповідну кількість ракет.

«Кількість не можу розголошувати. Черга на PAC-2, PAC-3 і системи Patriot вимірюється роками. Якщо чесно, цей новий пакет ми могли б отримувати приблизно з 2030 року. Це не влаштовувало ні мене, ні нашу команду. Ми шукали альтернативи», - сказав Президент.

Він пояснив, що на поставки Patriot та ракет до них є черга з країн, які уклали відповідний контракт з виробниками у Сполучених Штатах. Україні, за словами Президента, вдалося домовитися з деякими країнами, щоб вони «пропустили» нас у цій черзі.

«Ви можете потрапити в цю чергу, якщо оплатили контракт. Тому ми повинні зробити все, щоб його оплатити. Інакше системи і ракети прийдуть у 2030 році», - наголосив Зеленський.

Президент не уточнив, з якими саме країнами вдалося домовитися, однак підкреслив, що для реалізації цієї домовленості необхідно терміново забезпечити фінансування.

«Я знаю, що складно, але Міністерство закордонних справ, РНБО, Міністерство оборони – це зобов'язання цих структур зробити це, тому що це безпека для нашої держави. І якщо не заходять ті чи інші такі високі об'єми грошей від партнерів, ми повинні знайти ці гроші. Неважливо де. Просто їх знайти», - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, сьогодні, 3 червня, за результатами наради щодо додаткових шляхів постачання ППО в Україну Зеленський заявив, що чекає у пʼятницю доповідь щодо реалізації домовленість на найвищому політичному рівні про придбання систем протиповітряної оборони Patriot.

Глава держави зауважив, що, на жаль, станом на сьогодні навіть юридичні кроки ще не пропрацьовані по цьому контракту і поставив фінальний строк – тиждень на всі підготовчі кроки. У разі його невиконання Президент пообіцяв «серйозні кадрові рішення».

Фото: ОП