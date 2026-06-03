Зеленський - після розмови зі Стерре: Норвегія готова допомагати з постачанням для ППО

Президент Володимир Зеленський під час розмови з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стерре обговорив постачання для ППО та розвиток антибалістичної програми.

Про це глава держави повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Ми обговорили постачання для ППО: Норвегія готова допомагати. Дякую! Працюємо і щоб в Європі були свої антибалістичні спроможності. Це наше спільне завдання маємо виконати повністю і забезпечити Європі власну достатньо сильну систему для захисту від балістичних загроз», - розповів Зеленський за підсумком розмови.

Він наголосив, що коли Європа буде захищеною від балістики, це додасть упевненості не просто комусь одному на континенті, а всім європейцям. «Готуємось і до зустрічей найближчим часом – будуть спеціальні формати нашої роботи», - анонсував Президент.

Він також відзначив, що вдячний Йонасу Гару Стерре за підтримку та слова співчуття через загибель людей напередодні від російської масованої атаки.

«Двадцять три людини були вбиті російськими ракетами та дронами, ще 151 людина поранена. Важливо, що Україна не наодинці, коли Росія завдає таких терористичних ударів», - зазначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Норвегія 6 травня оголосила про надання Україні 2,8 мільярда норвезьких крон (понад 300 мільйонів доларів) через ініціативу НАТО з закупівлі американської зброї Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Фото: ОП