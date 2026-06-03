Зеленський: Шість країн підтвердили, що зроблять внески до PURL

Шість країн підтвердили готовність зробити внески до ініціативи Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час спільної з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте пресконференції в Києві, передає кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні є рішення кількох країн - шість країн підтвердили, що вони зроблять внески у PURL. Дуже дякуємо їм. Не будемо говорити які, не будемо говорити. Це не публічна інформація. Треба купувати те, що можна купити, у Сполучених Штатів Америки. Сьогодні всі країни підтвердили, що PURL є пріоритетом", - сказав він.

Окрім цього, Зеленський зауважив, що важливим є формат Drone Deal, і Україна співпрацює з партнерами, щоби зробити його дієвим. Також Президент наголосив, що Європі потрібно активніше рухатися в напрямку створення власних антибалістичних засобів.

"Вже ми працюємо з кількома країнами - з Францією, з Норвегією, з Німеччиною, Швецією, Данією, Італією, з іншими партнерами над створенням європейських антибалістичних спроможностей. Це дуже важкий проєкт, але він дуже потрібен", - зазначив він.

Глава держави додав, що триває діалог із чинною американською адміністрацією щодо ліцензій на виробництво ЗРК "Patriot", щоб можна було їх виробляти в Україні або разом із партнерами у НАТО.

"Це абсолютно здоровий шлях збільшити нашу спільну силу. Це співпадає з наявним курсом президента Сполучених Штатів на те, щоб Європа більше могла робити сама для свого захисту. Ми будемо і надалі на цьому зосереджені", - сказав він.

Зеленський зауважив, що внески до програми PURL будуть забезпечені й у червні.

"Я хочу подякувати всім партнерам і дякую особисто тобі, Марку, за те, що програма PURL є, що вона продовжується, що вона працює. Зараз у травні внески є. Внески були. Будуть внески і в червні", - сказав він.

Зеленський висловив вдячність країнам, які підтримують Україну через програму PURL, водночас він констатував, що швидкість постачання через цю ініціативу та обсяг поки недостатні.

Президент зауважив, що сьогоднішня зустріч Ради Україна - НАТО є особливим форматом взаємодії. За його словами, такий формат допомагає сфокусувати увагу партнерів на ключових аспектах безпеки. Йдеться передусім про ППО.

"Те, що потрібно найбільше, - захист від російських ракет. У нас зараз є більше можливостей захищатись від крилатих ракет, відповідні протиракети просто доступніші у світі. І дуже допомогло б, щоб партнери зосередились особливо на захисті від балістичних ракет - про це ми сьогодні багато говорили - від балістичних ракет, які Росія почала використовувати частіше і які об'єктивно збивати складніше. Балістика - це останній російський аргумент у війні проти України. І треба знайти достатню протидію", - наголосив він.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 1 червня обсяг внесків країн-партнерів у програму PURL достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Наразі допомога продовжує надходити.

Фото архівне: ОП