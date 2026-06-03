Рютте: Постачання Україні ракет-перехоплювачів PAC-3 триває «щодня і щотижня»

Рютте: Постачання Україні ракет-перехоплювачів PAC-3 триває «щодня і щотижня»

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Укрінформ
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що постачання Україні американських ракет-перехоплювачів PAC-3 триває «щодня і щотижня».

Про це він сказав на спільній із Президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Генеральний секретар Альянсу зазначив, що ракети-перехоплювачі PAC-3 є надзвичайно важливими для протиповітряної оборони, тож «завжди хочеться, щоб їхня загальна кількість була більшою, ніж є зараз».

«Хороша новина в тому, що постачання цих критично важливих перехоплювачів зі Сполучених Штатів в Україну триває щодня і щотижня», – сказав Рютте.

Він додав, що фінансування для закупівлі цих ракет є, а багато союзників уже висловили готовність і надалі виділяти відповідні кошти.

За словами Рютте, завжди існує ризик того, що інтенсивні бойові дії можуть впливати на наявні запаси ракет-перехоплювачів.

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«Однак наразі це не має прямого впливу. Можливо, такі ризики виникнуть у майбутньому, але не зараз. Ми робимо все можливе, щоб нарощувати виробництво, забезпечувати необхідні запаси в Європі та Сполучених Штатах і мати змогу продовжувати постачання. Також ми шукаємо нові способи посилення нашої безпеки. Україна разом із європейськими партнерами та всіма союзниками по НАТО відіграє в цьому важливу роль, і ми продовжуватимемо цю роботу», – запевнив Рютте.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський надіслав термінового листа президенту США Дональду Трампу та Конгресу Сполучених Штатів про критичну нестачу засобів ППО.

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