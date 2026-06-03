Рютте застеріг молодих росіян від участі у війні: Вас залишать помирати в багнюці

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у Києві відзначив «абсолютно вражаючі» втрати РФ у війні проти України та застеріг молодих росіян від участі у ній.

Про це він заявив на спільній із Президентом Володимиром Зеленським пресконференції в Києві, передає кореспондент Укрінформу.

Рютте відзначив значні втрати Росії – понад 30 тисяч, тобто РФ втрачає більше людей за один місяць, ніж Радянський Союз втратив за 10 років у війні в Афганістані.

«Я маю дещо сказати молодим росіянам і їхнім близьким: Такі чоловіки, як ви, що вступають у бій, не пройдуть навчання. Спорядження, яке вам нададуть, неякісне. Існує дуже висока ймовірність, що ви загинете або отримаєте поранення, поки будете там. І є ймовірність, що якщо вас поранять, вас залишать страждати в багнюці та помирати», – застеріг він.

Генсек Альянсу також згадав про загрози для російської економіки, але констатував, що Москва не виявляє жодних ознак зупинки війни.

«Останні атаки Києва та по всій Україні чітко це показали. Ще більше втрат серед цивільного населення, стільки поранених, стільки руйнувань. Ми рішуче засуджуємо агресію Росії та продовжуємо закликати до мирних переговорів. І тут, Володимире (Президент Володимир Зеленський – ред.), зрозуміло, що ви справді наполягаєте на мирі. Водночас ми також чітко розуміємо необхідність продовжувати нашу підтримку України», – наголосив Рютте.

Як повідомляв Укрінформ, генеральний секретар НАТО Марк Рютте в середу прибув з офіційним візитом до Києва. Разом із ним приїхали голова Військового комітету Альянсу Джузеппе Каво Драгоне та постійні представники і заступники постпредів усіх 32 країн – членів НАТО.