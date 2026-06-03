Покровський і Гуляйпільський напрямки залишаються найгарячішими, на фронті від початку доби - 83 зіткнення

Російська армія від початку доби 83 рази атакувала позиції Сил оборони України, найбільше боїв відбулося на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 16:00 середи, 3 червня, передає Укрінформ.

Російська артилерія продовжує обстрілювати українське прикордоння. Під ворожі артилерійські удари потрапили Рогізне, Рижівка, Кореньок, Нескучне, Товстодубове, Бунякине, Бачівськ, Сопич та Яструбщина у Сумській області та Галаганівка й Заріччя у Чернігівській області. Авіаційних ударів завдано по Слободі на Сумщині.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося одне бойове зіткнення. Росіяни завдали два авіаудари із застосуванням п'яти керованих авіабомб, крім того, 30 разів обстріляли українські рубежі й села, двічі застосувавши реактивні системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку російські загарбники два рази намагалися прорвати українську оборону біля Вільчі та Охрімівки. Одне бойове зіткнення триває.

На Куп’янському напрямку війська РФ два рази йшли в атаку, намагаючись потіснити українські підрозділи поблизу Новоплатонівки та Куп’янська. Одне бойове зіткнення триває.

На Лиманському напрямку російські загарбники здійснили 11 штурмів неподалік Дерилового, Дробишевого, Ставків, Лимана, Озерного та Ямполя, одне бойове зіткнення триває.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили сім російських атак у районі Рай-Олександрівки, Каленик, Кривої Луки та Закітного.

На Краматорському та Придніпровському напрямках наступальних дій з боку російських загарбників не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку українські захисники зупинили сім атак росіян, які намагалися пробити оборонні лінії Сил оборони поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Русинового Яру та Іллінівки.

На Покровському напрямку війська РФ 23 рази намагався вибити українських захисників із займаних рубежів у районах Вільного, Кучерового Яру, Родинського, Гришиного, Покровська, Новомиколаївки та Удачного, два боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих штурмів у районах Вороного, Січневого та Тернового, одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 16 російських атак у районах Прилук, Добропілля, Цвіткового, Солодкого, Воздвижівки, Залізничного, Оленокостянтинівки, Варварівки, Гуляйпільського та Чарівного, три бої тривають.

На Оріхівському напрямку російські загарбники двічі намагалися вклинитися в українські оборонні порядки поблизу Щербаків та Степового, успіху не мали.

На решті ділянок фронту суттєвих змін в оперативній обстановці немає, жодних спроб просування військ РФ не зафіксовано.

Як повідомляв Укрінформ, військовий аналітик Олексій Гетьман зазначив, що лінія фронту розв'язаної Росією війни проти України на сьогодні стабілізована, а співвідношення бойових зіткнень свідчить про тактичну ініціативу Сил оборони.