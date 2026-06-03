Армія РФ у травні 237 разів застосовувала хімічні речовини на війні проти України

У травні зафіксовано 237 випадків застосування російськими військами небезпечних хімічних речовин на полі бою.

Про це Укрінформу повідомив речник Командування Сил підтримки ЗСУ Максим Кравчук.

«Російські війська системно застосовують небезпечні хімічні речовини подразнювальної дії поряд із традиційними засобами вогневого ураження. У травні 2026 року підрозділами радіаційного, хімічного, біологічного захисту зафіксовано 237 таких випадків», - сказав він.

За даними речника, противник використовує газові гранати типу К-51 та РГ-Во, а також саморобні боєприпаси, споряджені речовинами CS і CN. Основний спосіб доставки — скиди з безпілотних літальних апаратів. Найчастіше такі засоби застосовуються по позиціях Сил оборони України з метою змусити особовий склад залишити укриття та отримати тактичну перевагу на напрямках зосередження основних зусиль, зазначив він.

Кравчук підкреслив, що підрозділи радіаційного, хімічного, біологічного захисту Сил підтримки ЗСУ фіксують усі випадки застосування небезпечних хімічних речовин, а відібрані зразки передаються для криміналістичних досліджень.

Він нагадав, що відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї, використання таких речовин як засобу ведення війни є забороненим. Речовини CS і CN у мирний час можуть використовуватись правоохоронними органами виключно для контролю масових заворушень за суворих обмежень, однак їх застосування у бойових умовах є незаконним.

Попри те, що ці речовини не належать до бойових отруйних речовин смертельної дії, вони становлять небезпеку: спричиняють сильне подразнення очей і дихальних шляхів, сльозотечу, кашель, задуху, дезорієнтацію та тимчасову втрату боєздатності. В окремих випадках симптоми можуть свідчити про застосування інших хімічних подразників або сумішей невстановленого складу, зауважив речник.

За його словами, аналіз динаміки свідчить про зростання інтенсивності застосування таких речовин у весняно-літній період. У 2024 році пік припав на травень і червень (понад 700 та 600 випадків відповідно), у 2025 році — на травень і червень (понад 800 та 700).

Загалом від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 13,5 тисяч випадків застосування небезпечних хімічних речовин проти Сил оборони, сказав Кравчук.

У зв’язку з цим військовослужбовцям рекомендують не нехтувати засобами індивідуального захисту, передусім протигазами.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 22 травня від початку повномасштабного вторгнення було офіційно зафіксовано понад 13 300 випадків застосування армією РФ хімічних боєприпасів.

Фото: Сили підтримки ЗСУ