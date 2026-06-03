Масований удар по Україні 2 червня: ISW проаналізував, які причини та цілі в Путіна

Російський удар по Україні в ніч на 2 червня був спрямований на те, щоб скористатися нестачею в України ракет-перехоплювачів Patriot, а також відвернути увагу від нездатності РФ захистити свій тил від українських далекобійних ударів і власних невдач на фронті.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає Укрінформ.

Аналітики зазначають, що напередодні атаки Кремль намагався надати їй вигляду легітимної «відповіді». Зокрема, глава Кремля Володимир Путін 1 червня повторив твердження, що удар України 21–22 травня по штабу російського Центру передових безпілотних технологій «Рубікон» у тимчасово окупованому Старобільську Луганської області нібито був завданий по цивільному об’єкту.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що після наради 1 червня Путін віддав наказ завдати удару у відповідь. Наступного дня Міністерство оборони РФ повідомило, що атака 2 червня стала реакцією на удар по Старобільську, і оприлюднило перелік військових та оборонно-промислових об’єктів, які нібито були уражені.

Водночас, як наголосили в ISW, російські удари завдали значної шкоди цивільній та критичній інфраструктурі України й спричинили численні жертви серед мирного населення.

«Використання Росією касетних боєприпасів та проведення нею подвійних ракетних ударів, спрямованих проти рятувальників, продовжує демонструвати російську тактику, спрямовану на заподіяння максимальних жертв серед цивільного населення та руйнування цивільної інфраструктури. Твердження Росії про те, що нещодавні удари є відповіддю на одиничний удар по окупованому Старобільську, є спробою приховати той факт, що Росія, найімовірніше, завдала б цих ударів у будь-якому разі», - вважають аналітики.

За оцінкою ISW, атака 2 червня є частиною ескалації російських ударів після оголошеного на 9–11 травня перемир’я, яке продемонструвало нездатність Росії захистити свої глибокі тили від українських атак, оскільки Путін був змушений попросити Україну утриматися від ударів під час святкування Дня перемоги в Москві.

Аналітики нагадують, що російські посадовці погрожували ударами по центрах ухвалення рішень у Києві в разі українських атак по російському тилу під час перемир’я. Відтоді ж Росія систематично завдає ударів, наслідки яких непропорційно позначаються на цивільному населенні столиці.

«Путін застосовує масовані удари по Києву, намагаючись зламати волю України до боротьби, а також приховати свою слабкість, зокрема нездатність захистити російську територію, включаючи Москву, від глибоких ударів України. Він також прагне оговтатися від приниження, пов’язаного з тим, що йому довелося просити в України дозволу на проведення навіть значно скороченого параду на честь Дня перемоги 9 травня», - підсумовують в ISW.

Як повідомляв Укрінформ, постпред України при ООН Андрій Мельник викрив російську фейкову історію про події у Старобільську, яка «розвалюється під вагою власних суперечностей».