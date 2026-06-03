Росіяни знову застосували по Костянтинівці фосфорні боєприпаси

Росіяни знову застосували по Костянтинівці фосфорні боєприпаси

Відео
Укрінформ
Російські військові знову застосували по Костянтинівці Донецької області заборонені фосфорні боєприпаси.

Як передає Укрінформ, про це бригада "Хижак" при Департаменті патрульної поліції повідомила у Фейсбуці та оприлюднила відповідне відео.

"Воєнний злочин окупантів зафіксували аеророзвідники бригади "Хижак". На відео, знятому оператором БПЛА з позивним "Аврора", видно, як на житлові квартали міста падають десятки палаючих елементів фосфорного боєприпасу", - ідеться у дописі.

Військові нагадали, що білий фосфор спалахує при контакті з киснем і горить за надзвичайно високої температури. Він спричиняє масштабні пожежі та становить смертельну небезпеку для людей.

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Як повідомляв Укрінформ, в лютому пілоти підрозділу "Фенікс" Державної прикордонної служби зафільмували, як росіяни скидають на Костянтинівку фосфорні боєприпаси.

Фото: скриншот із відео бригади "Хижак" 

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