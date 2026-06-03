Росіяни знову застосували по Костянтинівці фосфорні боєприпаси

Російські військові знову застосували по Костянтинівці Донецької області заборонені фосфорні боєприпаси.

Як передає Укрінформ, про це бригада "Хижак" при Департаменті патрульної поліції повідомила у Фейсбуці та оприлюднила відповідне відео.

"Воєнний злочин окупантів зафіксували аеророзвідники бригади "Хижак". На відео, знятому оператором БПЛА з позивним "Аврора", видно, як на житлові квартали міста падають десятки палаючих елементів фосфорного боєприпасу", - ідеться у дописі.

Військові нагадали, що білий фосфор спалахує при контакті з киснем і горить за надзвичайно високої температури. Він спричиняє масштабні пожежі та становить смертельну небезпеку для людей.

Як повідомляв Укрінформ, в лютому пілоти підрозділу "Фенікс" Державної прикордонної служби зафільмували, як росіяни скидають на Костянтинівку фосфорні боєприпаси.

Фото: скриншот із відео бригади "Хижак"