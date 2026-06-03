Росіяни знову застосували по Костянтинівці фосфорні боєприпаси
Як передає Укрінформ, про це бригада "Хижак" при Департаменті патрульної поліції повідомила у Фейсбуці та оприлюднила відповідне відео.
"Воєнний злочин окупантів зафіксували аеророзвідники бригади "Хижак". На відео, знятому оператором БПЛА з позивним "Аврора", видно, як на житлові квартали міста падають десятки палаючих елементів фосфорного боєприпасу", - ідеться у дописі.
Військові нагадали, що білий фосфор спалахує при контакті з киснем і горить за надзвичайно високої температури. Він спричиняє масштабні пожежі та становить смертельну небезпеку для людей.
Як повідомляв Укрінформ, в лютому пілоти підрозділу "Фенікс" Державної прикордонної служби зафільмували, як росіяни скидають на Костянтинівку фосфорні боєприпаси.
Фото: скриншот із відео бригади "Хижак"