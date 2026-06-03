Новошахтинський НПЗ був уражений ракетою «Нептун» - ВМС

Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області РФ був уражений ракетним комплексом «Нептун».

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

«Підтверджено ураження береговим ракетним комплексом «Нептун» Новошахтинського нафтопереробного заводу в Ростовській області РФ. В ніч на 31 травня підрозділи Військово-Морських сил Збройних сил України вчергове завдали точного удару по стратегічному об’єкту ворога», - повідомили в пресслужбі.

Там нагадали, що у результаті ураження було виведено з ладу дві атмосферно-вакуумні установки первинної переробки нафти потужністю до 2,5 млн тонн на рік кожна та об'єкти зберігання нафтопродуктів.

У пресслужбі також зауважили, що Новошахтинський НПЗ є ключовим підприємством паливної інфраструктури регіону та відіграє важливу роль у забезпеченні російських військ паливно-мастильними матеріалами.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження Петербурзького нафтового термінала, цілей на Кронштадтській базі та підприємства в Тамбовському регіоні.

Фото: ВМС ЗСУ