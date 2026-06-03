Зеленський нагородив ще 373 захисників України, 181 з них - посмертно
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 373 нацгвардійців, поліцейських, прикордонників та рятувальників, 181 з них - посмертно.
Як передає Укрінформ, відповідний указ №471/2026 від 3 червня оприлюднений на сайті глави держави.
Нагороди призначені за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сумлінне та бездоганне служіння українському народові.
Зокрема захисники нагороджені орденами Богдана Хмельницького, Данила Галицького, “За мужність” та медалями “За військову службу Україні”, “Захиснику Вітчизни”, “За бездоганну службу” й “За врятоване життя”, а також відзнакою Президента “Хрест бойових заслуг”.
Як повідомляв Укрінформ, Зеленський нагородив державними нагородами ще 680 захисників України, 340 з них – посмертно.
Фото: ОП