Зеленський нагородив ще 373 захисників України, 181 з них - посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 373 нацгвардійців, поліцейських, прикордонників та рятувальників, 181 з них - посмертно.

Як передає Укрінформ, відповідний указ №471/2026 від 3 червня оприлюднений на сайті глави держави.

Нагороди призначені за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сумлінне та бездоганне служіння українському народові.