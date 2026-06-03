Військовий аналітик: Є підстави говорити про ознаки перелому у війні, ЗСУ перехоплюють тактичну ініціативу

Лінія фронту розв'язаної Росією війни проти України на сьогодні стабілізована, а співвідношення бойових зіткнень свідчить про тактичну ініціативу Сил оборони.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі Українського Радіо розповів військовий аналітик Олексій Гетьман.

"Були дні, коли за добу фіксували понад 300 бойових зіткнень. Але багато хто з нас вважає, що коли ми бачимо зведення Генерального штабу ЗСУ про кількість бойових зіткнень, що це кількість штурмових дій з боку росіян. Це не відповідає тому, що відбувається безпосередньо на лінії фронту. Про це казав головнокомандувач ЗСУ Сирський. На сьогодні приблизно половина бойових зіткнень — це наші контрудари. Тобто якщо було 300 бойових зіткнень кілька днів тому, то приблизно 150 були штурмовими діями з боку росіян, а 150 — контрударами з нашого боку. Ця цифра виросла до співвідношення 50 на 50. Порівняно, наприклад, із березнем, коли було 30 на 70, тобто десь 70% — це були російські атаки, а 30% — наші контрудари. Зараз це співвідношення вирівнялося. Якщо зберігатиметься така тенденція, то кількість наших контрударів перевищуватиме кількість штурмових дій з боку росіян", - наголосив він.

За його словами, це дає підстави говорити про ознаки початку перелому в цій війні, бо росіянам нічого не вдається зробити.

"Вони втрачають більше території, ніж можуть захопити. І кількість наших ударів вирівнюється з російськими, а незабаром ми побачимо, що вона їх перевищуватиме. Ми активно атакуємо логістику та не даємо можливості активно підвозити все необхідне росіянам безпосередньо на лінію бойового зіткнення. Крім того, є знищення 40% первинної переробки нафти на території Росії. Всі ці дії призводять до того, що зараз лінія фронту стабілізована. Якщо кількість ударів з обох боків приблизно однакова і суттєвого просування немає — ні у росіян, ні у ЗСУ — це означає, що лінія фронту з військової точки зору стабілізована", - сказав аналітик.

Гетьман також ствердно відповів на питання, чи вважає він, що Збройні сили України перехопили ініціативу в цій війні.

"Так. Тому що кількість бойових зіткнень вирівнялася. Раніше вона була меншою, майже нульовою. Зараз вона зросла і фактично зрівнялася з російською. Це тактична ініціатива", - сказав він.

За його словами, на деяких ділянках фронту перевага на боці наших бійців.

"На окремих ділянках ми навіть маємо перевагу в живій силі та техніці. Є всі ознаки того, що ініціатива, принаймні тактична, вже на нашому боці. Поки що не стратегічна, але в наших руках. Якщо ця тенденція збережеться, то росіянам уже доведеться відступати. Це може нагадати Херсонську або Харківську операцію", - додав аналітик.

Як повідомляв Укрінформ, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання Військового комітету ЄС на рівні головнокомандувачів (начальників генеральних штабів) поінформував про ситуацію на фронті, потреби української армії та наголосив на головних завданнях Сил оборони. За його словами, наші головні завдання – зупинити просування ворога та ефективно контратакувати, завдавати уражень по тилах росіян, у тому числі в глибині їх території, оберігати наше небо.