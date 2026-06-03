Україна у травні відбила понад 5 000 повітряних цілей - у 14,5 раза більше, ніж США та союзники

Україна у травні відбила у 14,5 раза більше повітряних цілей, ніж США та їхні союзники на Близькому Сході.

Про це повідомляє компанія «Андромеда-Груп», яка спеціалізується на гуманітарному розмінуванні та роботизованих системах.

Як зазначається, компанія проаналізувала офіційні пресрелізи Центрального командування США (CENTCOM), Генерального штабу ЗСУ та Повітряних сил ЗСУ за травень 2026 року.

За даними аналізу, протягом травня Іран випустив по США та союзниках 38 балістичних ракет, із яких збили 20; 15 крилатих ракет – збили 8, а також понад 310 ударних БпЛА типу Shahed, із яких знищили 249. Загалом було атаковано 363 повітряними цілями, з яких збито 277.

Водночас Росія за цей самий період застосувала проти України 65 балістичних та аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» та «Іскандер-М/KN-23», із яких знищили 13; 120 крилатих ракет Х-101, «Калібр», «Іскандер-К», Х-59/69 – збили 99, а також 5100 ударних безпілотників типу Shahed, із яких знищили 5053.

Загалом у травні Росія атакувала Україну 5285 повітряними цілями, із яких Сили оборони знищили 5165.

Таким чином, за підрахунками компанії, Україна за місяць відбила у 14,5 раза більше повітряних цілей, ніж США та їхні союзники на Близькому Сході.

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У компанії уточнили, що під час аналізу виключили випадки подвійного обліку збитих цілей американськими силами та союзниками. До порівняння також не включали знищені Україною розвідувальні безпілотники та керовані авіабомби.

Як повідомляв Укрінформ, Сили протиповітряної оборони знешкодили 189 зі 198 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 2 червня.