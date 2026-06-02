ППО України у травні знищила понад 57 000 російських дронів і ракет
У травні протиповітряна оборона Cил оборони України знищила понад 57000 російських повітряних цілей.
Як передає Укрінформ, про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Телеграмі.
Серед знищеного:
- дві аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал",
- 50 крилатих ракет Х-101,
- 10 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23",
- 11 крилатих ракет "Калібр",
- 14 керованих авіаційних ракет Х-59/69,
- 24 крилаті ракети "Іскандер-К",
- 5053 ударні БПЛА типу Shahed,
- 1316 розвідувальних БПЛА
- 50894 БПЛА інших типів.
Авіація Повітряних сил впродовж травня здійснила 1089 літаковильотів, зокрема:
- понад 700 – на винищувальне авіаційне прикриття;
- близько 230 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
Як повідомляв Укрінформ, сили протиповітряної оборони знешкодили 40 ракет та 602 безпілотники, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 1 червня.