ППО України у травні знищила понад 57 000 російських дронів і ракет

У травні протиповітряна оборона Cил оборони України знищила понад 57000 російських повітряних цілей.

Як передає Укрінформ, про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Телеграмі.

Серед знищеного:

дві аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал",

50 крилатих ракет Х-101,

10 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23",

11 крилатих ракет "Калібр",

14 керованих авіаційних ракет Х-59/69,

24 крилаті ракети "Іскандер-К",

5053 ударні БПЛА типу Shahed,

1316 розвідувальних БПЛА

50894 БПЛА інших типів.

Авіація Повітряних сил впродовж травня здійснила 1089 літаковильотів, зокрема:

понад 700 – на винищувальне авіаційне прикриття;

близько 230 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Як повідомляв Укрінформ, сили протиповітряної оборони знешкодили 40 ракет та 602 безпілотники, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 1 червня.