ППО України у травні знищила понад 57 000 російських дронів і ракет

У травні протиповітряна оборона Cил оборони України знищила понад 57000 російських повітряних цілей.

Як передає Укрінформ, про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Телеграмі.

Серед знищеного:

  • дві аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал",
  • 50 крилатих ракет Х-101,
  • 10 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23",
  • 11 крилатих ракет "Калібр",
  • 14 керованих авіаційних ракет Х-59/69,
  • 24 крилаті ракети "Іскандер-К",
  • 5053 ударні БПЛА типу Shahed,
  • 1316 розвідувальних БПЛА
  • 50894 БПЛА інших типів.
Авіація Повітряних сил впродовж травня здійснила 1089 літаковильотів, зокрема:

  • понад 700 – на винищувальне авіаційне прикриття;
  • близько 230 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Як повідомляв Укрінформ, сили протиповітряної оборони знешкодили 40 ракет та 602 безпілотники, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 1 червня.

