До експлуатації у ЗСУ допустили наземного робота Vepr українського виробництва

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України модифікований наземний логістично-евакуаційний роботизований комплекс Vepr.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міноборони.

Vepr – це вітчизняний наземний робот, який пройшов перевірку боєм. Перші моделі комплексу працюють на передовій з 2024 року, успішно закриваючи завдання з логістики та евакуації. Орієнтуючись на реальний бойовий досвід та відгуки захисників, українські розробники суттєво модернізували платформу під актуальні потреби фронту.

Платформа Vepr має довжину 136 см, ширину 112 см і висоту зі стійкою 138 см. При спорядженій вазі близько 350 кг може транспортувати вантаж такої ж маси. Два електричні двигуни потужністю по 1500 Ват розганяють платформу до понад 7,5 км/год, ємності акумуляторів вистачає майже на 40 км шляху. НРК Vepr оснащений цифровими камерами, має кілька видів зв’язку.

Модернізовані логістично-евакуаційні НРК Vepr мають кращі тактико-технічні характеристики і здатні виконувати ширший перелік військових місій. Зокрема вони здатні доставляти боєприпаси чи військове майно вагою до 350 кг та можуть одночасно евакуювати 1-2 поранених.

НРК Vepr може здійснювати дистанційне розмінування територій та використовуватися як ударний робот-камікадзе або як евакуатор з поля бою пошкоджених автомобілів чи інших НРК.

Завдяки багатофункціональності комплекси Vepr здатні виконувати більшість найпоширеніших логістичних та військових завдань.

Використовувати НРК Vepr можуть піхотинці будь-яких підрозділів, оскільки комплекс має зрозумілий алгоритм управління; легко обслуговується і експлуатується та має тривалий ресурс роботи. Навчання оператора потребує мінімум часу.

Українські наземні роботизовані комплекси щомісяця виконують близько 10 тис. завдань з евакуації та логістики, що зберігає життя українських військовослужбовців.

У першому півріччі 2026 року Міноборони планує законтрактувати понад 25 тис. НРК – удвічі більше, ніж за весь 2025 рік. Ключова мета – перевести до 100% фронтової логістики на безпілотні роботизовані платформи.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України новий наземний роботизований комплекс “Бізон-Л”, оснащений одразу шістьма типами зв’язку, зокрема LTE, Starlink та іншими, що забезпечує стабільність управління комплексом у районі дії ворожого РЕБу.

Фото: МОУ