Зеленський: З початком війни на Близькому Сході Україна отримала втричі менше за обіцяну кількість ракет PAC-3

Україна отримала в рази менше обіцяних партнерами ракет PAC-3, що здатні збивати балістику, через війну на Близькому Сході.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час спільного з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте спілкування з представниками ЗМІ, передає кореспондент Укрінформу.

«Дефіцит ракет PAC-3 – це не новина. Ми отримали від наших партнерів ракети PAC-3 у відповідній кількості, а потім ця кількість на місяць була в рази зменшена. Це було не через дефіцит грошей», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що кількість цих ракет, а також іншої зброї, була обмежена через початок війни на Близькому Сході.

«Це відображалося не тільки на PAC-3 або PAC-2, а й на різних видах зброї. Але війна технологічно змінювалась, і інші види зброї, які зменшувались, ми заміняли своїм вітчизняним виробництвом. Що не змогли замінити поки що - це PAC-3. Тоді було відповідне рішення - шукати всюди», - зазначив Президент.

Одним із таких рішень, за його словами, стали Drone deal з різними країнами, які в рамках цих угод могли передавати Україні потрібні ракети взамін на вітчизняні технології захисту від БПЛА.

Як повідомляв Укрінформ, після важкої зими з великою кількістю ворожих ракетних та дронових атак у силах ППО спостерігається дефіцит ракет до різних систем. Йдеться як про ракети до систем Patriot, так і до NASAMS та IRIS-T.