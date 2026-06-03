Пріоритетом для США є війна в Ірані, Україна не може чекати, коли до неї дійде черга - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що завершення війни в Україні більше не є пріоритетом для США, головне для Вашингтона – ситуація з Іраном.

Про це глава держави заявив під час спільного з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте спілкування з представниками ЗМІ, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми перебуваємо на зв'язку з американською стороною щодо наших перемовин. Ми очікуємо на приїзд переговорної групи, але, на мій погляд, дуже довго. На жаль, ми знаходимось сьогодні не в фокусі. На мій погляд, Іран - це питання номер один для США, а потім іде питання України. На жаль, ми знаходимось в черзі з цих воєн», - зазначив Зеленський.

Водночас він наголосив, що для України питання завершення війни є найважливішим, тому «ми не можемо чекати в черзі, коли всі закінчать всі конфлікти у світі, а потім дійде до нас».

Президент вкотре нагадав, що для завершення війни він готовий на будь-який формат переговорів, зокрема й на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас, за його словами, найсправедливішим форматом є такий, до якого залучені, окрім України та Росії, США та Європа.

«Я дійсно вважаю, що Сполучені Штати Америки – найсильніші (з тих – ред..), хто може спонукати Путіна до закінчення війни. І тому я дійсно завжди казав, що найкращий варіант для нас - США, що залучені у переговори, а також Європа», - сказав глава держави.

Він також додав, що нині завдяки ситуації на полі бою та успішним діпстрайкам по країні-агресорці Україна може брати участь у мирних переговорах «на рівних з рускімі».

Як повідомляв Укрінформ, 1 червня керівник Офісу Презилента Кирило Буданов заявив, що американська переговорна делегація на чолі зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером найближчим часом має прибути до Києва.