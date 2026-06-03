Результатом саміту НАТО може стати рішення щодо антибалістики - Зеленський

Україна буде представлена на саміті НАТО 7-8 липня в Анкарі, і його потенційним результатом може стати рішення стосовно антибалістики.

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні, передає Укрінформ.

«Ми обговорили з генсеком НАТО саміт в Анкарі – для України є запрошення, ми будемо представлені. І головне, щоб саміт став результативним для України. Антибалістика – один з таких потенційних результатів», - сказав він.

Президент зазначив, що під час сьогоднішнього засідання Ради Україна – НАТО в Києві особливу увагу приділили саме цьому питанню.

«Максимально підштовхуємо Європу в роботі над власною антибалістикою – треба, щоб у Європі були свої системи, свої ракети, щоб захиститися. І спроможність зробити антибалістичну систему в Європі є, щоб виробництво було – теж є всі можливості. Треба, щоб політичні рішення максимально швидко працювали», - зауважив Зеленський.

Він висловив вдячність кожній країні, яка солідарна з Україною в цьому завданні. «Європа реально стане сильнішою, коли буде цей результат. Не якщо, а коли. І це буде, але час має велике значення, і треба бути оперативнішими», - закликав глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що тема продовження військової підтримки України буде однією з ключових на наступному саміті лідерів Альянсу.

Фото: ОП